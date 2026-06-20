◇米男子ゴルフツアー全米オープン第2日（2026年6月19日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。30位で第2ラウンドに臨んだ松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、5ボギーの73と落とし、通算4オーバーの60位で予選通過した。インから出て序盤はショットの制御に苦しみ10番、12番でボギーを叩いた。15番で7メートルのバーディーパットを沈めて一息ついたが