純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキのテレビ朝日系初冠番組『モナキ 純度100％！』が、20日深夜0時から放送される。【写真】バラエティーおなじみのビリビリ椅子を食らうモナキスーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたおヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなる「モナキ」。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリ