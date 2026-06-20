奈良県明日香村の「飛鳥・藤原の宮都」と関連資産群が、世界遺産へ登録される見通しとなった。近鉄の飛鳥駅前には、「祝 世界遺産」の横断幕がかかり、歓迎ムードが演出されていた。【映像】明日香村の名所スポット（実際の様子）明日香村文化協会の境山正甫会長は「長年の念願がかなった」、住民も「にぎわうかもしれないなと思って、期待している」と喜ぶ。明日香村を巡るには、駅前で借りられるレンタサイクル（電動自転