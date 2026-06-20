『機動新世紀ガンダムX』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第3弾として、1996年4月5日にテレビ放送が始まり、2026年に30周年を迎えた。そんな『ガンダムX』30周年を記念して、2027年1月26日に「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」の発売が決定した。商品には、設定資料、ラフデザイン、企画書などの制作資料に加え、豪華キャストによる座談会を収録し、大ボリュームの一冊