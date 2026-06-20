瞬き禁止のお宝探し、決着はあっという間の出来事だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージK卓が6月19日に開催。3軒リーチで全員がソウズ待ちとなる異常事態が発生し、緊迫するめくり合いに視聴者が沸いた。【映像】ソウズ大好き！3人で合計“13山”の奪い合い話題のシーンは第1試合の東2局2本場。まず阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）が4・7索待ちでリーチ。次に前田直哉