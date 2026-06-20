◇米男子ゴルフツアー全米オープン第2日（2026年6月19日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）第1ラウンドの残りを消化後、第2ラウンドが行われ、第1ラウンドを1オーバー30位で終えた久常涼（23＝SBSホールディングス）は69で回り、通算イーブンパーの11位で決勝ラウンドに進んだ。同じく30位スタートの松山英樹（34＝LEXUS）は73で回り4オーバーに落とし、カットライン上の60位で予選を通過した