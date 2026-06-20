アメリカのトランプ大統領は5月の中国訪問に続いて、年内に再度訪中する意向を明らかにしました。アメリカ トランプ大統領「今年中に再び中国を訪問する予定だ。習近平国家主席は9月にこちらを訪れる予定だが、我々は中国の大規模な会議に出席するために再訪する。そうすると約束したからだ」トランプ大統領は19日、年内の再訪中をめぐり、このように話し、11月に中国で開かれるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議への