2011年にMLBが導入したPaternity List【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団は「育児休暇（paternity leave）」」のためと発表。昨年4月は「父親リスト（paternity list）」入りしたことが話題を集めたが、メジャー独自の“産休制度”とはどんな仕組みだろうか。そもそも、米国の連邦法では、