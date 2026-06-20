シンガー・ソングライターのピンクの10枚目となるスタジオアルバムが完成間近だと報じられている。前作「Trustfall」を引っさげたツアーを2024年11月に終えていたピンクは、2025年はじめからニューアルバムの制作に取り掛かっていたと言われている。 【写真】司会を務めたトニー賞会場を盛り上げたピンク トニー賞授賞式の司会としてオープニングで「ムーラン・ルー