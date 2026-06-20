■オルカン・S&P500への安心神話が広がる理由オルカンやS&P500を積み立てていれば、新NISAはほったらかしでいい--そう考えている人は少なくない。【こちらも】新NISAで揺れる投資家心理インデックス投資と成長株ブームの間で起きていることだが、その認識には見直すべき点がある。社会人になって初めて投資を始めた20〜30代の間では、オルカンやS&P500を積み立てていれば安心という認識が広がっている。イン