いよいよ第2戦を迎える森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、同20日の北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア代表戦に向けて前日練習を行った。練習直前、日本代表を襲ったまさかの事態が「試合できそう？」「マジか」など注目を集めている。練習直前のモンテレイでは豪雨が降りしきり、雷も響いた。日本代表も移動に時間を要し、移動の道中で渋滞に巻き込まれた。練習は約30分遅れてスタート