俳優の黒川想矢（１６）が、猛スピードでスター街道を駆け上がっている。２０２３年の主演映画「怪物」で日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞し、空前の大ヒットとなった２５年の「国宝」では主人公の少年時代を好演。１９日に公開された「免許返納！？」ではコメディーに挑戦し、事務所の先輩で師匠でもある舘ひろし（７６）と映画初共演を果たした。次々に扉を開いていく１６歳の素顔に迫った。（堀北禎仁）思慮深く言葉を