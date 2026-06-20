◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦ブラジル―ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）ブラジル（ＦＩＦＡランク６位）がハイチ（同８３位）と対戦。先制に成功した。前半２３分、ＦＷビニシウスのシュートがこぼれたところに反応してＦＷクニャが押し込んだ。ブラジルは第１戦のモロッコ戦で、ＦＷビニシウスが得点したが、１―１で引き分けていた。決勝トーナメント進出へ勝ち点３が欲しい第２戦。幸先の良い形