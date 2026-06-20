元乃木坂46で女優の中村麗乃(24)が20日までに自身のインスタグラムを更新。映画鑑賞した際の黒ミニスカートコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「『プラダを着た悪魔2』観た日のふく」と題してつづり始めた。「ポップコーンはキャラメル一択です」と映画鑑賞した際の黒ミニスカートコーデを投稿した。ハッシュタグでは「#プラダを着た悪魔２」と記した。ネットでは「スタイルの良さが際立つ〜」「とてもお似合い」