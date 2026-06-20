アメリカ・コロラド州の高速道路上で、2台の車の運転手同士が車を止めてトラブルとなる様子がカメラに捉えられた。直前、無理な追い抜きや車線変更といった危険運転が確認されていて、2人は互いに“あおり運転”をしたことを認めているという。窓ガラス破壊…高速道路でトラブルアメリカ西部・コロラド州で撮影されたのは、高速道路の中央付近で止まっていた2台の車だ。事故かと思われたが、何か様子がおかしい。前の車から降りて