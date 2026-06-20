母親を亡くした子猫を迎える“おねいさん”の悩み--。親のいない寂しさを抱えた子の居場所になりたい、という飼い主と猫を描いた漫画『大切なものをなくした猫が大切なものに出会う話』がXに投稿されている。 【漫画】『トラと陽子』を読む こちらは単行本『トラと陽子』（KADOKAWA／ビームコミックス）の第一章のプロローグ。現在『いたいのいたいのそらをとべ』を連載中の作者・黒崎冬子さん（@natsukosama）