各都道府県の特産品を使ったジンを作る取り組み「県ジンプロジェクト」が全国で進められています。先日、石川県では、加賀市のブロッコリーを使ったジンが完成しました。ジン作りを通して、地域を発信する取り組みとは。「ブロッコリーの香り、すごい」「野菜っぽい味するね」--大阪のイベント会場で、試飲した人々の口から次々と驚きの声が漏れました。蓋を開けると広がる、ブロッコリーの青々しい香り。加賀市で栽培されたブロッ