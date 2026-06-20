“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が、19日までにインスタグラムを更新。近影ショットを披露した。葵は「大阪帰ってきたよ〜」と、ベンチに座るショットを投稿。ノースリーブのシャツでバストラインも強調された白パンツスタイルで、“地元”での様子を伝えた。フォロワーからは「さわやかな姿！」「とても美しいの女神」「お洒落で素敵ですね」「たまらない」といったコメントが寄せられた。「