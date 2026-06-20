グラビアアイドルの山田あい（22）が、19日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。山田は「珍しくカフェ」と、カフェを訪れた様子を、紺のニットに胸元ものぞく白のキャミソール姿で伝えた。この投稿にフォロワーからは「サマーニットがとてもお似合い」「大人女子になられて」「すっごい…」とコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超新生」「グラビア界に激震！Iカップの超新星」と