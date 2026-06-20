元フジテレビアナウンサーでフリーの笠井信輔（63）が19日、インスタグラムを更新。楽屋の鍵を持ち帰ってしまったハプニングを明かした。笠井アナは、埼玉県浦和で保険業界の講演会に登壇。自身のがん体験や保険との向き合いについて話したという。講演会場には浦和レッズのサポーターも客席にいると聞いていたため、レッズを持ち上げつつ「ごめんなさい。私、町田ゼルビアのサポーターです」と告白したところ「大ウケしました」と