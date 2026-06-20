元AKB48で、タレント、実業家の板野友美（34）が、19日までにインスタグラムを更新。水着姿でアピールした。板野はストーリーズで「Rosy luce new水着で」と、自身がディレクションするブランドの黒にハート柄が散りばめられた水着にサングラス、キャップ姿を披露した。また別の投稿でも「紫外線遮蔽率99％で、強い日差しから肌を守りながらおしゃれに海、プールを楽しめるラッシュガード発売中」「ビキニ気になる方シャーリング