タレント安田美沙子（44）が19日、インスタグラムを更新。テンションアップの“雨の日コーデ”を公開した。黒のワンピースに黒のロングレインブーツを合わせたオールブラックコーデの写真をアップ。淡い色合いの手持ちバッグ姿で、「テンションをあげるために、ワンピースと長靴」と記し、雨の日でも気分を上げるためにコーデを工夫したことを明かした。また、投稿時点では天気が回復していたことに触れ、「今日は、なんと天気がい