女優の大原優乃（26）が19日までに、自身インスタグラムを更新。鍛え上げたボディーを公開した。「VOCEさんにて、ボディ企画を組んでいただきました」と美容雑誌の企画でのショットをアップ。「自分の身体と長年向き合ってきた中で、やっと形になってきた私なりのこだわりをとことんお話させてもらっています」と明かし、胸元がV字に大胆露出されたデザインの短い丈トップス姿からはヘソをチラリとのぞかせた。さらに「この企画の