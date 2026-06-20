カナダ代表MFイスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）が、チームメイトやファンからの支援に感謝の意を表した。コネは18日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループB第2節のカタール代表戦（◯6−0）に先発出場したものの、後半にカタール代表MFアッシム・マディボ（アル・ワクラ）のタックルを受けて負傷。左足があらぬ方向に曲がってしまい、プレー続行が不可能となり、担架に乗せられてピッチを去っていた。この負