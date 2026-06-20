元AKB48／HKT48の多田愛佳さん（31）が、19日までにインスタグラムを更新。家族ショットを投稿した。多田さんは「ミッキー先生ありがとうございました」と、23年に結婚したロッテ山口航輝外野手（25）、24年に出産した長女とミッキーマウスと一緒に映る家族ショットを投稿。「サブスクの方にもっと写真と動画載せてます！よかったら加入して見てください」と呼びかけた。フォロワーからは「山口家かわいいい」「らぶたんかわいい