FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が20日に行われ、スコットランド代表とモロッコ代表が対戦した。初戦で勝利したスコットランドは、勝てば史上初の決勝トーナメント進出が決定。1998年のフランス大会以来の対戦となり、当時はモロッコが3−0で勝利したが、今回は果たして。スコットランドファンの期待とは裏腹に、試合開始早々、モロッコが初戦ブラジル代表戦と同じコンビで先制点を奪う。右サイドからブライム・ディ