元NMB48でモデルの上西怜（25）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。「初音ミク」とつづり、“電子の歌姫”と称される人気キャラクターの銀、黒、緑を基調としたコスチュームに緑のネクタイ姿。緑色のロングヘアはツインテールに束ねて黒いヘッドホンをつけ、さまざまなポーズをとる動画も公開した。ファンやフォロワーからも「国宝級」「破壊力すごい」「美しい」「可愛い過ぎる」「最上級に