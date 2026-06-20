オーストラリア代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でアメリカ代表に0−2で敗れた。試合後、オーストラリア代表を率いるトニー・ポポヴィッチ監督が、FIFA（国際サッカー連盟）を通して試合を振り返った。現地時間13日に行われたトルコ代表との第1節を2−0で制したオーストラリア代表は、2連勝を目指してFIFAワールドカップ2026共催国とのゲームを迎えたが、序盤の11分に右サイドを破られ、オウンゴー