◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン第２日（１９日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）濃霧による影響で未消化の第１ラウンド（Ｒ）と第２ラウンドが行われた。初出場の久常涼（ＳＢＳホールディングス）は第１日に第１Ｒを１６番まで終えてイーブンパーの暫定１８位。第１Ｒは１７番でボギーをたたき、３０位。第２Ｒは４バーディー、３ボギーの６９で回り、難コースで