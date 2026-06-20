ドジャースは１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手が「父親産休」のため、チームを離れたことを正式に発表した。この日、本拠地で予定されていたオリオールズ戦のスタメンを外れた大谷。球団は「大谷翔平は父親産休でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と発表した。大谷はこの日、試合開始５時間前の段階でも球場入りせず。普段ならクラブハウス入りしてトレーニングをしている時間だが、そ