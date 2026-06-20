6月をもってフジテレビを退社する小澤陽子アナウンサー（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。ブランドの立ち上げとフリー転身を報告した。「新しい挑戦のご報告」と切り出した小澤アナは「いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族3世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド『zutto toujours ｜ずっと・トゥジュール』