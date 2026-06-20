モデルでタレントの近藤千尋（36）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ、ジャングルポケットの太田博久（42）との夫婦ショットを公開した。白のミニスカートからすらりとした美脚を見せたスタイル抜群の写真とともに、頭を丸く刈り上げた太田との写真を投稿。「ひーぼぉくん可愛い伸びるまで毎日頭触らせてもらおうなぜ切ったかはまた後日」と、丸刈りにした理由は伏せていた。ファンからは「相変わら