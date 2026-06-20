ガソリンスタンドで「オイル交換しないと危ないですよ」と言われると、すぐ交換しなければならないのか不安になるでしょう。前回交換からまだ3,000キロしか走っていないなら、一般的にはすぐ交換が必要とは限りません。 ただし、車の種類、使用状況、前回交換からの期間、オイルの汚れ具合によって判断は変わります。大切なのは、店員の一言だけで決めるのではなく、車の取扱説明書やメンテナンスノートを確認するこ