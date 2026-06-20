きのう、東海道新幹線は人身事故の影響で一時運転を見合わせ、およそ14万人に影響がでました。【映像】混雑する駅の改札の様子（実際の様子）きのう、静岡県の浜松駅で線路内に立ち入った人が列車に接触して死亡しました。この影響で、東海道新幹線は全線で、山陽新幹線は上りで一時運転を見合わせ、およそ3時間後に順次運転を再開しました。島袋太輔記者「運転再開を受けて、改札の中に人が入っていきます」JR東海により