オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が現地の自治体が設置した東日本大震災の追悼記念碑を訪れ、黙とうを捧げられました。【映像】黙とうを捧げられる天皇皇后両陛下両陛下は19日、「アムステルダムの森公園」にある東日本大震災の犠牲者を追悼する記念碑の前で黙とうを捧げられました。この記念碑は、震災後に地元の自治体により設置されたということです。現地の日本人女性団体の発案で周辺には多くの桜の木が植えられ