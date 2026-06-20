イスラエルとレバノンを拠点とする親イラン武装組織ヒズボラは、再び停戦に合意しました。しかし、新たな停戦が開始されたあとも、攻撃が続いています。【映像】停戦開始後も衝突が続くレバノンの様子アメリカ政府当局者は19日ANNの取材に対し、イスラエルとヒズボラが停戦を再開することで合意したと明らかにしました。アメリカとカタールが仲介にあたり、イランやイスラエルと話をまとめたということです。新たな停戦は