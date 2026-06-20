真っ白な羽をまとった“白孔雀”の姿を撮影した動画がInstagramに投稿されたところ、「なんと美しい子」「神々しいですね」などの声が寄せられ、81万回以上の再生数を記録しています。白孔雀は、天敵に見つかりやすく生き残れないため野生では滅多に出会えない、突然変異（アルビノや白変種）による極めて珍しい鳥です。【写真】真っ白な羽をまとった白孔雀のひな別室で大切に育った姿投稿したのは、長崎県川棚町の公式アカウン