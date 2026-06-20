梅雨を迎え雨が多くなるこの季節、車に付着する水垢が気になるという人も多いのではないでしょうか。水垢は放置していると目立ってしまい、簡単に落とすことが難しくなることもあります。【写真】うわっ…車のボディに嫌な水垢がそこで本記事では、大切な車を美しく保つために、今回は水垢を落とす方法と水垢がつきにくくする予防対策、ボディカラー別のおすすめ商品について現役の整備士が解説します。車に出来る水垢の種類水垢は