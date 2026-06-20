All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、ダンスがうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：松本潤／60票ライブの演出も手がけ、パフォーマンスに対して並々ならぬこだわりを持つ松本潤さん。ステージ上での美しくダイナミックな見せ方を知り尽くしており、指先の動き