気象庁によりますと、東京地方は、曇りで雨の降っている所があります。 【画像で確認】東京首都圏 23日（火）まで1時間ごとの雨・風シミュレーション きょう（２０日）は、低気圧が黄海から日本海へ進み、低気圧からのびる前線が関東甲信地方に近づく見込みです。このため、雨で昼前まで時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い激しく降る所がある見込みです。 あす（２１日）は、日本海を東へ進む低気圧や、西