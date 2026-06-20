大阪管区気象台によりますと、近畿地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降っています。 【画像で確認】25日（木）にかけて近畿地方3時間ごとの雨風シミュレーション きょう（２０日）の近畿地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 あす（２１日）の近畿地方は、前線や湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨が降り、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。夜は北部を中心に雨