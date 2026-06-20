上山警察署によりますと、20日午前5時30分ごろ、上山市狸森（山元体育館から南方約50メートル）でクマ3頭が目撃されました。クマは南の山に逃げたということです。人や建物などへの被害はありませんでした。警察では付近の住民や通行する人に注意を呼びかけています。