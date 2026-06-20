スコットランド―モロッコ前半、先制ゴールを決め喜ぶモロッコのサイバリ（11）＝ボストン（ゲッティ＝共同）モロッコが立ち上がりの先制点で逃げ切った。開始2分、ディアスの浮き球パスに反応したサイバリが右寄りを抜け出し、右足で強烈なシュートを突き刺した。その後はサイド攻撃を軸に好機を量産したものの、追加点は奪えなかった。終盤に攻勢に出たスコットランドはマクトミネーらのシュートが相手のブロックに遭い、1点