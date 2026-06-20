お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕が２０日までに自身のＳＮＳを更新。娘とのダンス動画を披露した。インスタグラムに「娘がやってみたいという事でやってみましたインスタに載せても良いという事でしたので載せました！真顔にするのを苦労してました」とつづり、サカナクションの「夜の踊り子」に合わせて踊る様子をアップ。この投稿には「山根さんに似て手足長い」「山根さんの顔ｗ」「ユニークなお嬢様」「なんて