◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）にはモンテレイで前日練習を行ったは、FW町野修斗（26＝ボルシアMG）がピッチに姿を見せなかった。町野は負傷離脱したMF遠藤航の代わりに追加招集され、オランダ戦直前にチームに合流した。オランダ戦では出番がなかった。町野の不在について、日本協会は体調不良のためホ