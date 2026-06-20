「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースが試合開始２時間前になっても先発オーダーを発表せず。異例の事態となった。通常、本拠地開催のゲームでは試合開始の４時間前にスタメンが発表される。だがこの日は試合開始２時間前になっても発表されず、ロバーツ監督は試合前会見で「今、野手の配置などいくつか検討しているところ。間もなく発表する」と語っていた。左膝の炎症もあった大谷翔平投手に