元NBA選手であり、現在は現地メディア『ESPN』でアナリストを務めるケンドリック・パーキンスが、ジャクソン州立大学男子バスケットボール部のゼネラルマネージャー（GM）に就任した。6月20日（現地時間19日）、『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 記者によると、パーキンスは現在のESPNでの業務を継続しながら、新たな役職を兼任する予定だという。パーキンスは『ESP