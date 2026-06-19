「グラウンズ（grounds）」が、2026年秋冬シーズンから取り扱いカテゴリーを拡大する。第1弾として、受注生産のジャケットやシャツ、ブランド初となるバッグ、アイウェア、ファッションジュエリーを販売する体験型イベント「grounds Museum」を6月23日まで東京・原宿の直営店「grounds STORE 001」で開催している。これらのアイテムは、今後国内外で同様の形式での販売を検討しているという。 ディレクターの坂部三樹郎は自身