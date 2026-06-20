◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。現地取材するサッカー元日本代表の内田篤人氏（38）がDAZNのパーティーライブにゲスト出演。チュニジア戦で注目する選手を挙げた。19日（同20日）にはモンテレイで前日練習を行ったものの、定外のアクシデントに見舞われ、予定時刻よりも約30分遅れての開始となった。モンテレイでは、日