アニメ『リラックマ』の第2弾PV、第２弾キービジュアルが公開された。リラックマたちの新たな物語のシーズンタイトルが「てくてく世界旅行」であることが明らかになった。【動画】公開された『リラックマ』新PV新たに公開された第２弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちと、幾田りらによるナレーションをごゆるり楽しめる映像となっている。第2弾キービジュアルにて、シーズンタイトルが「てくてく世界旅行」であるこ